Аудит УАФ: куда исчезли 1,7 млрд гривен за время правления Павелко
После избрания на пост главы УАФ Андрей Шевченко анонсировал всесторонний аудит возглавляемой организации, который должна была провести авторитетная аудиторская компания AC Crowe Ukraine. В апреле 2024 года его предварительные результаты выявили отток активов УАФ в размере более 1,3 млрд гривен за период деятельности руководства Андрея Павелко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Чемпион".
Отчет аудиторов в целом касался деятельности УАФ с 2015 по 2023 годы включительно. В окончательном документе аудиторы оценивают общую сумму потерь УАФ за исследованный период в более 1,7 млрд гривен.
Примечательно, что эта сумма почти на 400 млн гривен больше, чем та, что указывалась в предыдущих результатах проверки. Общую сумму потерь, на которую указывают аудиторы, можно разделить на несколько подпунктов, касающихся деятельности УАФ:
- Newport
- Депозиты и Радомышль
- ФФУ Продакшн
- Приобретенные услуги
- Система выплаты вознаграждений
- Другое
В 1999 годах ФФУ и компания Newport Management LTD заключили агентское соглашение. Согласно ему компания по сути становилась посредником, через которую УАФ получала средства, которые предоставляли ФИФА и УЕФА для развития украинского футбола. Только в 2015-2016 годах, по данным аудита, УАФ не отразила в учете целевое финансирование УЕФА в размере 531 млн грн. Также аудиторы заметили расхождение между перечисленными Newport средствами и полученными ассоциацией в сумме 14 млн грн.
Кроме этого Newport перечислял деньги другим сторонним юридическим лицам. Их аудиторы классифицировали как не имеющие отношения к футболу, речь идет о 481 млн гривен.
Также в 2016 году была создана "ФФУ Продакшн" - дочерняя компания УАФ, которая закупала оборудование и сырье для работы завода по изготовлению искусственных полей. Закупки обошлись в более 230 млн грн, но все они были осуществлены через контрагента "S.D.T.FZE".
По этим покупкам было открыто дело, из-за которого, собственно, и арестовали Павелко в 2022 году. В деталях следствия сообщается, что они "обеспечили обращение в собственность подконтрольной соучастникам преступления компании "S.D.T FZE" (ОАЭ) средств на сумму 26 423 595,01 грн". Сейчас потеряны или арестованы почти все учтенные активы ФФУ Продакшн.
Кроме того, в 2017-2018 годах Министерство молодежи и спорта Украины выделило средства для строительства 761 спортивной площадки по всей Украине. Минрегионстрой рекомендовал закупать искусственное покрытие, которое производил завод Павелко, хотя стоимость травы от ФФУ Продакшн была выше, чем у европейских производителей.
Искусственное покрытие этого завода было использовано при строительстве 296 площадок, а сама ФФУ Продакшн непосредственно осуществила строительство 66 площадок в Киеве. В них руководство УАФ подозревалось в завладении 9 420 449 гривен при строительстве стадионов в Киеве. В целом же, убытки из-за искусственного завышения стоимости строительства 698 полей по Украине составляют около 300 млн гривен.
Также во время аудита было найдено несколько решений о финансовой помощи дочерним компаниям и третьим лицам, которые привели к финансовым потерям УАФ. Речь идет о предоставлении возвратной финансовой помощи в размере 13,1 млн грн для "ФФУ Продакшн" и компании "Спорт Технология".
За восемь лет президентства Андрея Павелко Украинская ассоциация футбола потеряла огромные средства, которые должны были бы идти на развитие футбола. Кроме того, из-за деятельности его команды серьезно пострадала репутационная составляющая организации.
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