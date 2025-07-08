В Словакии начали судить стрелка в Фицо: что он рассказал о мотивах

В Словакии начался суд над писателем Юраем Цинтулой. В мае прошлого года он совершил покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N .

Цинтулу доставили в здание суда за полчаса до начала слушаний. При входе он выкрикнул: "Да здравствует демократия, да здравствует свободная культура".

Отвечая на вопрос журналистов о мотивах нападения, обвиняемый заявил, что выступал против политики Фицо, который, по его словам, "душит культуру". При этом он не признал вину в терроризме, утверждая, что несет ответственность лишь за стрельбу.

Во время заседания подозреваемый отказался давать показания. Однако прокурор зачитал его предыдущие заявления, в которых Цинтула говорил: "Поскольку я не согласен с политикой правительства, отменой Словацкого национального совета, преследованием деятелей культуры и выступаю за направление военной помощи Украине, я решил нанести вред здоровью премьер-министра, но не собирался никого убивать".

Фото: задержание Цинтулы в мае прошлого года (Getty Images)

В свою очередь, сам обвиняемый позже отметил, что "не имеет ничего против нынешнего правительства", а "некоторые депутаты ему даже симпатизируют".

По словам прокурора, ранее Цинтула также заявлял, что не собирался убивать Фицо, но "хотел ранить его так, чтобы тот не смог встать на ноги до конца своей жизни".