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У Словаччині почали судити стрільця у Фіцо: що він розповів про мотиви

Вівторок 08 липня 2025 17:02
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У Словаччині почали судити стрільця у Фіцо: що він розповів про мотиви Фото: Юрай Цинтула (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Словаччині розпочався суд над письменником Юраєм Цинтулою. У травні минулого року він скоїв замах на словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Цинтулу доставили в будівлю суду за півгодини до початку слухань. При вході він вигукнув: "Хай живе демократія, хай живе вільна культура".

Відповідаючи на запитання журналістів про мотиви нападу, обвинувачений заявив, що виступав проти політики Фіцо, який, за його словами, "душить культуру". При цьому він не визнав провину в тероризмі, стверджуючи, що несе відповідальність лише за стрілянину.

Під час засідання підозрюваний відмовився давати свідчення. Однак прокурор зачитав його попередні заяви, в яких Цинтула говорив: "Оскільки я не згоден із політикою уряду, скасуванням Словацької національної ради, переслідуванням діячів культури і виступаю за направлення військової допомоги Україні, я вирішив завдати шкоди здоров'ю прем'єр-міністра, але не збирався нікого вбивати".

У Словаччині почали судити стрільця у Фіцо: що він розповів про мотивиФото: затримання Цинтули у травні минулого року (Getty Images)

Зі свого боку, сам обвинувачений пізніше зазначив, що "не має нічого проти нинішнього уряду", а "деякі депутати йому навіть симпатизують".

За словами прокурора, раніше Цинтула також заявляв, що не збирався вбивати Фіцо, але "хотів поранити його так, щоб той не зміг встати на ноги до кінця свого життя".

Замах на Фіцо

Нагадаємо, на початку травня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо був важко поранений унаслідок замаху. Це сталося 15 травня в місті Гандлова, коли Фіцо завершував виступ після зустрічі з виборцями.

Зловмисник вистрілив прем'єру в живіт і руку, після чого очільника уряду доправили в лікарню міста Банська-Бістріца, де йому зробили дві серйозні операції.

Поліція затримала 71-річного Юрая Цинтулу на місці події, і слідство кваліфікувало напад як політично мотивований або навіть теракт.

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Роберт Фіцо
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