В Словакии хотят собрать более 1 млн евро и купить танк Т-72М1 для Украины

Инициатива "Подарок для Украины" хочет собрать в Словакии 1,2 млн евро и купить танк Т-72М1 для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Denník N.

На официальном сайте инициативы можно увидеть, что уже сейчас удалось собрать почти 31 тысяч евро на покупку танка.

Собирать деньги начала семья Муцк, которая занимается пошивом мужских костюмов в Братиславе.

Сбор начался 1 мая, общая сумма будет передана оборонной компании и дальше танк передадут ВСУ. Транспортировкой боевой машины будет заниматься посольство Украины в Словакии. Его планируется передать в сентябре текущего года.

"Пора для Словакии сделать большой жест, чтобы показать, что она на стороне Украины", - сказал Николас Муцка, который является представителем семьи владельцев ателье.