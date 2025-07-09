Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России, - журналист

"До сих пор нет согласия относительно пакета санкций ЕС против России. Его потенциально могут принять послы ЕС в пятницу. Словакия до сих пор блокирует", - написал Йозвяк.

Словакия блокирует санкции против РФ

10 июня Европейская комиссия представила новый пакет ограничений против России. Санкции должны ударить по доходам Москвы от энергоносителей, банков и военной промышленности.

Впрочем, 23 июня, Словакия вместе с Венгриейотказались поддержать новый пакет санкций из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.

Позже глава Министерства иностранных дел (МИД) Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава откажется от вето, если ЕС предоставит гарантии уменьшения негативных последствий отказа от российских источников энергии.

Недавно Йозвяк сообщал, что новые санкции могут принять в ближайшее время, поскольку со Словакией удалось договориться.