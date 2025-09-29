Словакия не потратит 2% ВВП на оборону: в правительстве рассказали, почему

Словакия будет иметь проблему с расходом 2% ВВП на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Словакии Роберта Калиняка в эфире телешоу на телеканале JOJ24.

По словам министра, для всего словацкого правительства и его ведомства в частности приоритетом является консолидация - оптимизация государственных расходов, вызванная проблемами в экономике. Также его ведомство хочет помочь другим министерствам сэкономить средства.

"Министерство обороны в этом году внесло сотни миллионов в экономию, а в следующем году это будут десятки миллионов. Мы также осуществили сокращение и, безусловно, оптимизируем нашу деятельность", - подчеркнул Калиняк.

Он напомнил, что его ведомство помогает со строительством больниц.