Словакия не потратит 2% ВВП на оборону: в правительстве рассказали, почему

Словакия, Понедельник 29 сентября 2025 02:59
Словакия не потратит 2% ВВП на оборону: в правительстве рассказали, почему
Автор: Марина Балабан

Словакия будет иметь проблему с расходом 2% ВВП на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Словакии Роберта Калиняка в эфире телешоу на телеканале JOJ24.

По словам министра, для всего словацкого правительства и его ведомства в частности приоритетом является консолидация - оптимизация государственных расходов, вызванная проблемами в экономике. Также его ведомство хочет помочь другим министерствам сэкономить средства.

"Министерство обороны в этом году внесло сотни миллионов в экономию, а в следующем году это будут десятки миллионов. Мы также осуществили сокращение и, безусловно, оптимизируем нашу деятельность", - подчеркнул Калиняк.

Он напомнил, что его ведомство помогает со строительством больниц.

"Благодаря сэкономленным средствам мы имели возможность начать эти проекты", - сказал он.

Сколько тратят на оборону страны НАТО страны НАТО

Как ранее писало РБК-Украина, члены НАТО планируют потратить более 1,5 триллиона долларов на оборону в 2025 году. Страны альянса наращивают свои вооруженные силы в условиях войны России против Украины и давления со стороны США.

По оценкам Альянса, в 2024 году более 10 из 32 членов НАТО не достигли целевого показателя в 2%, согласованного в 2014 году. Но данные за 2025 год показали, что все союзники достигли этой цели, причем семь стран достигли минимума в 2,0%, а несколько других лишь незначительно превысили этот показатель.

Больше всего из стран-членов НАТО на оборону тратят Польша - 4,48% ВВП, Литва - 4% и Латвия - 3,73%.

