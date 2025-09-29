Словаччина не витратить 2% ВВП на оборону: в уряді розповіли, чому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка в ефірі телешоу на телеканалі JOJ24.

За словами міністра, для всього словацького уряду і його відомства зокрема пріоритетом є консолідація – оптимізація державних витрат, спричинена проблемами в економіці. Також його відомство хоче допомогти іншим міністерствам заощадити кошти.

"Міністерство оборони цього року внесло сотні мільйонів у економію, а наступного року це будуть десятки мільйонів. Ми також здійснили скорочення та, безумовно, оптимізуємо нашу діяльність", – наголосив Каліняк.

Він нагадав, що його відомство допомагає з будівництвом лікарень.