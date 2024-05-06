RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Словакия возобновила пропуск грузовиков из Украины на одном из КПП

Иллюстративное фото: Словакия начала пропускать грузовики на одном из КПП на границе с Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Словакия снова принимает грузовики на пункте пропуска "Вышне Немецке - Ужгород", который находится на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

Как отметили таможенники, на словацком контрольно-пропускном пункте отремонтировали сканер, поэтому Словакия возобновила прием и пропуск грузовиков. 

"Следовательно, с украинской стороны границы - на таможенном посту “Ужгород автомобильный” - также восстановлено оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств", - добавили в Государственной таможенной службе. 

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 4 мая, Словакия заявила о том, что она прекратила принимать для таможенного оформления грузовики на КПП "Вышне Немецке - Ужгород".

Это произошло из-за того, что на местном таможенном посту сломался сканер.

К слову, пропуск грузовиков через этот КПП уже приостанавливали. Это происходило в прошлом году, когда там протестовали словацкие перевозчики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной