Словакия возобновила пропуск грузовиков из Украины на одном из КПП

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 4 мая, Словакия заявила о том, что она прекратила принимать для таможенного оформления грузовики на КПП "Вышне Немецке - Ужгород".

Это произошло из-за того, что на местном таможенном посту сломался сканер.

К слову, пропуск грузовиков через этот КПП уже приостанавливали. Это происходило в прошлом году, когда там протестовали словацкие перевозчики.

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