Словаччина відновила пропуск вантажівок з України на одному з КПП

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, Словаччина заявила про те, що вона припинила приймати для митного оформлення вантажівки на КПП "Вишнє Нємецке - Ужгород".

Це сталося через те, що на місцевому митному посту зламався сканер.

До речі, пропуск вантажівок через цей КПП вже призупиняли. Це відбувалося минулого року, коли там протестували словацькі перевізники.

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