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Словаччина відновила пропуск вантажівок з України на одному з КПП

Ілюстративне фото: Словаччина почала пропускати вантажівки на одному з КПП на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Словаччина знову приймає вантажівки на пункті пропуску "Вишнє Нємецке - Ужгород", що знаходиться на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.

Як зазначили митники, на словацькому контрольно-пропускному пункті відремонтували сканер, тому Словаччина відновила прийом та пропуск вантажівок.

"Отже, з українського боку кордону - на митному посту "Ужгород автомобільний" - також відновлено оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів", - додали у Державній митній службі.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, Словаччина заявила про те, що вона припинила приймати для митного оформлення вантажівки на КПП "Вишнє Нємецке - Ужгород".

Це сталося через те, що на місцевому митному посту зламався сканер.

До речі, пропуск вантажівок через цей КПП вже призупиняли. Це відбувалося минулого року, коли там протестували словацькі перевізники.

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Кордон з Україною