Словакия перестала принимать грузовики на одном из пунктов пропуска: в чем причина
Словацкая сторона прекратила принимать к таможенному оформлению грузовики на пункте пропуска "Вишне Немецкое". Причиной стала поломка сканера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.
По данным службы, на словацком пункте пропуска "Вишнее Немецкое" вышел из строя сканер, в связи с чем словацкая сторона перестала принимать к таможенному оформлению грузовик.
Следовательно, с украинской стороны границы - на таможенном посту "Ужгород автомобильный" - также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.
Отметим, что в соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, следующие на их территорию с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.
Когда заработает пункт пропуска
"Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска", - пояснили в таможенной службе.
Напомним, мы сообщали, что в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов.
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