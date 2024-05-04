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Словакия перестала принимать грузовики на одном из пунктов пропуска: в чем причина

Словакия, Суббота 04 мая 2024 20:05
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Словакия перестала принимать грузовики на одном из пунктов пропуска: в чем причина Фото: Словакия перестала принимать грузовики на одном из пунктов пропуска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Словацкая сторона прекратила принимать к таможенному оформлению грузовики на пункте пропуска "Вишне Немецкое". Причиной стала поломка сканера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.

По данным службы, на словацком пункте пропуска "Вишнее Немецкое" вышел из строя сканер, в связи с чем словацкая сторона перестала принимать к таможенному оформлению грузовик.

Следовательно, с украинской стороны границы - на таможенном посту "Ужгород автомобильный" - также временно прекращается оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств.

Отметим, что в соответствии с действующей технологией таможенного оформления Словакии все транспортные средства, следующие на их территорию с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.

Когда заработает пункт пропуска

"Пока неизвестно, когда завершат ремонт стационарной системы, поэтому просим перевозчиков учесть данную ситуацию и по возможности использовать для пересечения границы другие пункты пропуска", - пояснили в таможенной службе.

Напомним, мы сообщали, что в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов.

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