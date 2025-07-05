Словакия снова заблокировала новый пакет евросанкций против РФ

Как отмечает департамент коммуникации Министерства иностранных и европейских дел Словакии (МЗЕС), правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло об отказе введения нового пакета санкций без получения четких гарантий от Еврокомиссии по инициативе RePowerEU.

Эта инициатива предусматривает полный отказ от импорта российского природного газа в ЕС с 1 января 2028 года, что, по словам премьера Фицо, будет иметь существенные негативные экономические последствия для Словакии.

"Словацкая Республика положительно оценила рабочие консультации с представителями Европейской комиссии по вопросам энергетики и инициативы RePowerEU, целью которых было лучшее понимание оговорок и требований Словакии как наиболее пострадавшего государства-члена", - говорится в заявлении МИДЕС.

В рамках этих переговоров в Словакию на этой неделе прибыла группа экспертов высокого уровня Еврокомиссии.

Представители Министерства экономики, энергетических компаний и промышленности Словакии отметили, что реализация RePowerEU представляет серьезный вызов для конкурентоспособности национальной экономики, в частности учитывая цены на энергоносители и энергетическую безопасность.

В министерстве также отметили, что Словакия остается на своей текущей позиции по санкционному пакету.

"Словацкая Республика готова и в дальнейшем вести конструктивный диалог с Европейской комиссией и в рамках этого диалога совместно искать решения в интересах граждан и бизнеса. В то же время, нынешний этап переговоров не устранил ключевых опасений и оговорок, которые остаются актуальными со стороны Словакии по инициативе RePowerEU", - отметили в МИДЕС.