Словакия и Венгрия пожаловались ЕС на удары по "Дружбе": что требуют

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто совместно призвали Европейскую комиссию гарантировать энергетическую безопасность стран-членов ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TA 3 и Sky News.
В частности, Бланар подчеркнул, что любая угроза поставкам нефти неприемлема, напомнив, что в прошлый раз поставки были прекращены после обстрела по нефтепроводу "Дружба", а затем восстановлены после ремонта.
"Ранее Еврокомиссия заявила, что готова защитить нашу критическую энергетическую инфраструктуру, которая включает нефтепроводы, поэтому мы считаем абсолютно необходимым, чтобы ЕС отстаивал интересы стран-членов и энергетическую безопасность своих граждан", - отметил Бланар.
Он также добавил, что любая угроза энергетической безопасности странам ЕС неприемлема.
По данным чиновников Словакии и Венгрии, поставки нефти через нефтепровод "Дружба" приостановлены минимум на пять дней.
Напомним, сегодня, 22 августа, Венгрия второй раз за неделю перестала получать российскую нефть. Это произошло после удара дронов по нефтепроводу "Дружба".
Также ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) сообщил, что дроны снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", входящую в систему нефтепровода "Дружба".
Кроме того, на этой неделе украинские дроны атаковали станцию по перекачке нефти "Никольское" в Тамбовской области. Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
Тогда Сийярто заявил, что Венгрия осталась без российской нефти. Министр угрожал остановить продажу Украине электроэнергии. Однако прокачка нефти в Венгрию и Словакию была быстро восстановлена после ремонта.