Словакия сомневается в обещаниях Украины и хочет отправить экспертов на "Дружбу"

Бланар рассказал, что Словакия получила информацию, что Украина планирует восстановить нефтепровод "Дружба" за шесть недель.

"Подобные сроки уже неоднократно озвучивались ранее. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь в проведении необходимых ремонтных работ на нефтепроводе", - подчеркнул он.

Словацкий МИД также отметил, что министры иностранных дел ЕС поддержали просьбу Словакии, Венгрии и Еврокомиссии к Киеву о предоставлении информации о состоянии нефтепровода "Дружба".

Кроме того, МИД Словакии считает "подход Украины неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не отвечающие словацким интересам".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский звонил премьер-министру Словакии Роберту Фицо и пригласил его посетить Украину, в частности для обсуждения ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".