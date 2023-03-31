Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv , об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

При этом он напомнил, что его страна уже поставила первые четыре из 13 обещанных истребителей МиГ-29 и ПВО "Куб".

Министр не раскрыл более детальных подробностей о планах наращивания производства боеприпасов для Украины.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Словакии Эдуард Гегер с главой Минобороны Ярославом Надем сегодня, 31 марта, находятся с визитом в Украине.

Также мы писали, что, по словам Надя, в Словакии планируют в пять раз увеличить объем производства 155-миллиметровых снарядов.

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