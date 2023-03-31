Словаччина планує збільшити виробництво боєприпасів для України

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv , про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

При цьому він нагадав, що його країна вже поставила перші чотири з 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 та ППО "Куб".

Міністр не розкрив більш детальних подробиць щодо планів нарощування виробництва боєприпасів для України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Словаччини Едуард Гегер із головою Міноборони Ярославом Надем сьогодні, 31 березня, перебувають з візитом в Україні.

Також ми писали, що, за словами Надя, у Словаччині планують уп'ятеро збільшити обсяг виробництва 155-міліметрових снарядів.

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