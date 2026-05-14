Словакия обещает увеличить поставки боеприпасов Украине

02:25 14.05.2026 Чт
2 мин
Президент Петер Пеллегрини заявил о важной роли Словакии для НАТО
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Словакии Петер Пеллегрини (Getty Images)

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна уже стала одним из крупнейших производителей снарядов в НАТО, а объемы военизированных поставок Киеву в дальнейшем будут только расти.

Как сказал Пеллегрини, речь идет о коммерческом производстве и экспорте вооружения, который осуществляют оборонные предприятия Словакии. При этом он напомнил, что Братислава уже сейчас поставляет Украине боеприпасы "миллионными объемами".

Что касается Словакии, президент заявил, что государство активно инвестирует в собственный военно-промышленный комплекс, который сейчас формирует почти 3% ВВП страны. Речь идет, в частности, о производстве дронов-перехватчиков, которые создаются в сотрудничестве с местными оборонными компаниями и авиаремонтными заводами.

Говоря об Альянсе, Пеллегрини признал, что НАТО сталкивается с дефицитом оборонных производственных мощностей. Он отметил, что даже при наличии значительных финансовых ресурсов быстро нарастить выпуск вооружения сложно из-за недостатка предприятий и производственных линий.

Несмотря на заявления Фицо экспорт оружия вырос

Издание напоминает, как после прихода к власти в 2023 году премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что его правительство не будет передавать Украине оружие из государственных запасов. Он также выступал против новых пакетов военной помощи Киеву и критиковал санкции ЕС против России.

Впрочем, ограничения не распространялись на частные оборонные компании. Именно они продолжили активно производить и продавать Украине артиллерийские снаряды, гаубицы и другое вооружение.

По данным СМИ, в 2024 году экспорт словацкого вооружения вырос до 1,15 млрд евро. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, и примерно в десять раз превышает показатели до начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Кроме того, в октябре 2025 года Братислава анонсировала новый пакет поддержки Украины. Он предусматривал инженерную и противоминную помощь, а также расширение сотрудничества оборонных предприятий двух стран.

Тогда министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что страна в 15 раз увеличила производство артиллерийских боеприпасов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как известно, между Украиной и Словакией отношения в последнее время напряженные из-за пророссийски настроенного правительства и собственно позиции премьера Роберта Фицо.

При этом Фицо недавно поехал в Москву с посланием от украинского президента. Вернулся словацкий премьер с ответом главе государства и вариантами на счет связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

