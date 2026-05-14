Словаччина обіцяє збільшити постачання боєприпасів Україні

Як сказав Пеллегріні, йдеться про комерційне виробництво та експорт озброєння, який здійснюють оборонні підприємства Словаччини. При цьому він нагадав, що Братислава вже зараз постачає Україні боєприпаси "мільйонними обсягами".

Щодо Словаччини, президент заявив, що держава активно інвестує у власний військово-промисловий комплекс, який нині формує майже 3% ВВП країни. Йдеться, зокрема, про виробництво дронів-перехоплювачів, які створюються у співпраці з місцевими оборонними компаніями та авіаремонтними заводами.

Говорячи про Альянс, Пеллегріні визнав, що НАТО стикається з дефіцитом оборонних виробничих потужностей. Він зазначив, що навіть за наявності значних фінансових ресурсів швидко наростити випуск озброєння складно через нестачу підприємств та виробничих ліній.

Попри заяви Фіцо експорт зброї зріс

Видання нагадує, як після приходу до влади у 2023 році прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його уряд не передаватиме Україні зброю з державних запасів. Він також виступав проти нових пакетів військової допомоги Києву та критикував санкції ЄС проти Росії.

Втім, обмеження не поширювалися на приватні оборонні компанії. Саме вони продовжили активно виробляти та продавати Україні артилерійські снаряди, гаубиці та інше озброєння.

За даними ЗМІ, у 2024 році експорт словацького озброєння зріс до 1,15 млрд євро. Це майже удвічі більше, ніж роком раніше, і приблизно у десять разів перевищує показники до початку повномасштабної війни РФ проти України.

Крім того, у жовтні 2025 року Братислава анонсувала новий пакет підтримки України. Він передбачав інженерну та протимінну допомогу, а також розширення співпраці оборонних підприємств двох країн.

Тоді міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що країна у 15 разів збільшила виробництво артилерійських боєприпасів від початку повномасштабного вторгнення РФ.