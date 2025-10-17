Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования, - Сибига

"Я проинформировал словацкого коллегу о последних атаках России на нашу энергетическую инфраструктуру и гражданское население. И я благодарен ему за своевременное объявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро", - рассказал Сибига.

По словам главы МИД, словацкая сторона также выделит 300 тысяч евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых регионах на двусторонней основе.

"Я также поблагодарил Словакию за предоставление отдыха и летних каникул украинским детям", - добавил министр.