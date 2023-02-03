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Жителя Бахмута и Дружковки осудили за передачу РФ информации про огневые позиции ВСУ

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Донецкая область, Пятница 03 февраля 2023 19:03
Жителя Бахмута и Дружковки осудили за передачу РФ информации про огневые позиции ВСУ Фото: Житель Бахмута и Дружковки осужден за передачу РФ информации об огневых позициях ВСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Два жителя Донецкой области помогали РФ и передавали информацию о позициях украинских военных в Дружковке и Бахмуте. Они были задержаны и осуждены за несанкционированное распространение информации о расположении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В апреле-мае 2022 года житель Дружковки неоднократно через мессенджер посылал своей проживающей в РФ тете сведения о расположении подразделений ВСУ на территории города", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что житель Бахмута в июле того же года распространял в пророссийской группе информацию об огневых позициях, а также перемещение по городу танков, грузовиков и другого вооружения украинских защитников.

Мужчин судили за несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Им назначено наказание в размере 5 лет и 3 месяца и 6 лет лишения свободы. Оба мужчины до приговора суда находились под стражей.

Напомним, что в Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и наводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.

До этого стражи порядка в Славянске (Донецкая область) задержали мужчину, который сдавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины.

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