Жителя Донецкой области приговорили к девяти годам за помощь "ДНР"
Житель пгт Великая Новоселка (Донецкая область) помогал представителям "ДНР" и передавал информацию об объектах, на территории которых размещались Вооруженные силы Украины. Его задержали и приговорили к 9 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.
В ходе судебного разбирательства стало известно, что 27 февраля прошлого года мужчина решил помогать представителю "ДНР", который оказался "оперуполномоченным 1 отдела 1 управления контрразведки МГБ".
Обвиняемый в течение месяца пересылал информацию о местном пастбище, заброшенных мастерских и бывшем консервном заводе. Правоохранители отметили, что в то время там находились представители ВСУ.
Мужчина вину не признал, хотя и не оспаривал обстоятельств дела. Суд признал его виновным в "содействии деятельности террористической группы или террористической организации" и назначил 9 лет лишения свободы.
Напомним, что житель Донецкой области передавал оккупантам данные о расположении подразделений ВСУ. Его приговорили к пяти годам тюрьмы.
В Славянске учитель сдавал россиянам позиции ВСУ и приводил вражеские ракеты на школы. Его приговорили к восьми годам за помощь оккупантам.
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