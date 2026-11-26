Славянский НПЗ на Кубани горел после атаки дронов
На Славянском НПЗ в Краснодарском крае РФ пылал пожар и произошел разлив нефти после атаки дронов 26 ноября. Предприятие получило серьезные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании компании "Славянск ЭКО", передает Neftegaz.RU в Telegram.
Пылает Славянский НПЗ
Славянский НПЗ сообщил о поражении предприятия в результате новой атаки дронов. Так, значительные повреждения получили:
- установка атмосферной дистилляции нефти,
- трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции,
- резервуары для хранения и связанные с ними трубопроводы.
Также сообщается о разрушении парков хранения темных нефтепродуктов.
"На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к ее разливу", - говорится в сообщении.
Не первый удар по НПЗ
По данным компании, производственная деятельность на заводе была остановлена еще после атаки дронов в сентябре 2026 года.
Всё это время на объекте велись восстановительные работы, необходимые для безопасного перезапуска производства. Новая атака усложнила ситуацию, пишут нефтяники.
Напомним, в ночь на 28 июня дроны ударили по НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. По словам очевидцев, в районе Славянского НПЗ раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Известно о возгорании не менее нескольких емкостей с нефтепродуктами.
Также стало известно, что Славянский НПЗ горит вторые сутки после удара украинских воинов.
Ранее РБК-Украина писало, что ночью 26 ноября Силы обороны Украины нанесли мощные удары по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в Самаре. После поражения КНПЗ охватил пожар.
Кроме того, СБУ вместе с другими составляющими сил обороны поразила Куйбышевский и Сызранский НПЗ, расположенные в Самарской области РФ.
На территории Сызранского НПЗ после попадания возник масштабный пожар. По предварительной информации, поражены установки: первичной переработки АВТ-6; очистки серы; каталитического риформинга; гидроочистки; изомеризации, а также 2 резервуара.