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Злив даних українців: поліція не виявила фактів кібератак на "Дію"

Новини » Надзвичайні події     14.05.2020 - 15:04
Злив даних українців: поліція не виявила фактів кібератак на "Дію"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поширені у Telegram дані скомпільовані з різних джерел і ресурсів, включаючи "Опендатабот"

Інформація про витік персональних даних українців із додатку "Дія" не підтвердилася. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Поліцейські у рамках розслідування провели низку оперативно-слідчих дій, під час яких не виявили фактів кібератак на автоматизовану інформаційно-пошукову систему "Дія".

"Встановлено, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи "Опендатабот" - сервіс, який працює у популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії. При цьому варто відзначити, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість системи "Дія" не підтвердилася: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів", - повідомили у Нацполіції.

Також правоохоронці встановили, що актуальність інформації низки баз, з яких стався витік даних, відповідає наповненню більш ніж річної давності.

"Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп'ютерно-технічної експертизи", - додали у поліції.

Нагадаємо, на початку тижня стало відомо, що у Telegram з’явилось кілька ботів, які розповсюджували персональні дані українців. Один з ботів злив базу даних, у якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

За даними фактами розслідування почали у Нацполіції, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.

У ДБР також повідомили, що до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України полициякібератакадія
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