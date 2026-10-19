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Силы обороны разбили РЛС на Брянщине и военные склады в Донецкой области

16:17 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Силы обороны разбили РЛС на Брянщине и военные склады в Донецкой области Фото: Украинский боец ​​готовит ударный дрон к запуску (Getty Images)
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Силы обороны Украины имеют новые успехи в милдстрайках по оккупированным территориям и России. Поражены радиолокационная станция, военные склады и живая сила оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

РЛС на Брянщине

18 октября и в ночь на 19 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов страны-агрессора.

Так, украинские бойцы поразили радиолокационную станцию в районе Трубчевска Брянской области РФ.

Методическое поражение российских РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его систему ПВО, добавили в Генштабе.

"Именно поэтому Силы обороны Украины могут более успешно применять дроны на всех уровнях: от тактической зоны вдоль линии боевого столкновения до военных объектов в глубине территории России", - пишется в сообщении.

Склады, позиции, живая сила

Кроме того, украинские воины поразили в районе Лимана Первого Харьковской области:

  • огневую позицию артиллерии,
  • позицию расчетов БПЛА российского агрессора.

Под удары на Донбассе попали также склады:

  • боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Гринталь и Терново,
  • материально-технических средств в районе Пелагиевки

Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районах Свободного и Владимировки Донецкой области и Набережного на Запорожье.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские военные 16 октября и в ночь на 17 октября поразили железнодорожный мост через реку Унеча в России, а в Донецкой области - склады и пункт управления БПЛА.

Кроме того, в ночь на 16 октября 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" вблизи населенного пункта Магры в Краснодарском крае РФ.

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