Силы обороны разбили РЛС на Брянщине и военные склады в Донецкой области

Силы обороны Украины имеют новые успехи в милдстрайках по оккупированным территориям и России. Поражены радиолокационная станция, военные склады и живая сила оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

РЛС на Брянщине

18 октября и в ночь на 19 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных объектов страны-агрессора.

Так, украинские бойцы поразили радиолокационную станцию в районе Трубчевска Брянской области РФ.

Методическое поражение российских РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и ослабляет его систему ПВО, добавили в Генштабе.

"Именно поэтому Силы обороны Украины могут более успешно применять дроны на всех уровнях: от тактической зоны вдоль линии боевого столкновения до военных объектов в глубине территории России", - пишется в сообщении.

Склады, позиции, живая сила

Кроме того, украинские воины поразили в районе Лимана Первого Харьковской области:

огневую позицию артиллерии,

позицию расчетов БПЛА российского агрессора.

Под удары на Донбассе попали также склады:

боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Гринталь и Терново,

материально-технических средств в районе Пелагиевки

Кроме того, поражено сосредоточение живой силы оккупантов в районах Свободного и Владимировки Донецкой области и Набережного на Запорожье.