Слипачук: ситуация с Куницким должна получить политический ответ

Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Слипачук назвала давлением на ЦИК обращение Куницкого в ГБР

Вопрос регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы Александра Куницкого с двойным гражданством должен получить юридический и политический ответ. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, дело кандидата Куницкого получила широкую огласку.

"Одно из последних дел, которое приобрело очень широкую огласку - дело Куницкого, 169 округ. Дело с непонятной подачей кандидатом различных сведений о себе и своем пребывании на территории Украины", - заявила Слипачук.

По ее словам, и партии, и кандидату была предоставлена возможность сообщить полную информацию ЦИК.

Кроме того, Слипачук назвала давлением на ЦИК обращение Куницкого в ГБР.

"Между тем, и в Шестом апелляционном суде, и в Верховном суде господин Куницкий подтвердил свое иностранное гражданство. Это вопрос, который является важным. Конституция устанавливает, что в Украине существует единое гражданство. Из этого и исходила ЦИК, когда оценивала документом. Это вопрос, который был фактически установлен судами - осталось без правовой оценки", - заявила председатель ЦИК

Она также отметила, что все кандидаты обязаны предоставлять обществу полную информацию о себе.

"На сегодня мы имеем кандидата, который зарегистрирован, и который имеет как украинское, так и иностранное гражданство. Это не простая ситуация. Она предназначена для правового сообщества, исключительной для ЦИК. Это вопрос, на который надо отвечать. Уверена, что президент, как гарант Конституции также относится к вопросу более чем серьезно. Суверенитет государства в легитимности его органов. Этот вопрос должен быть проанализирован. На него должен быть дан ответ и юридический, и в данном случае и общественный, и политический", - добавила она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с кандидатом в народные депутаты на выборах Верховной рады Александром Куницким, заявил, что является избирательное законодательство, согласно которому человек с двойным гражданством не может баллотироваться в нардепы.

Кроме того, Кассационный административный суд в составе Верховного суда оставил в силе решение Шестого апелляционного админсуда, который отменил 14 июля постановление ЦИК о снятии с выборов в Совет кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.