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Верховний суд підтвердив скасування рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 06:15
Верховний суд підтвердив скасування рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів
Фото: Олександр Куницький (Facebook/Олександр Куницький)

ЦВК ухвалила рішення зняти кандидата від "Слуги народу" з виборів через інформацію про подвійне громадянство

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який скасував 14 липня постанову ЦВК про зняття з виборів до Ради кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. Про це повідомила керівник прес-офісу партії Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна з посиланням на її сторінку у Facebook.

Куницький балатується у Верховну раду за мажоритарним округом №169 у Харкові.

"Верховний суд підтвердив незаконність рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Олександра Куницького", - написала Кравчук.

Реєстрація кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького на виборах у Верховну раду була скасована рішенням Центральної виборчої комісії 11 липня, у зв'язку з отриманням документів про факт перетину кандидатом кордону з паспортом громадянина іноземної держави.

Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної ради Олександром Куницким, заявив, що є виборче законодавство, згідно з яким людина з подвійним громадянством не може балотуватися в нардепи.

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