Вслед за YouTube: в России полностью заблокировали популярный мессенджер

Сразу вслед за YouTube в России полностью заблокировали и мессенджер WhatsApp.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Отмечается, что в росСМИ начали жаловаться на то, что домен сервиса просто убрали из DNS Роскомнадзора. Вследствие этого российские интернет-провайдеры не могут "сопоставить" адрес сайта с его IP-адресом. Таким образом, сервис становится недоступным без VPN.
Кроме того, росСМИ отмечают, что WhatsApp исчез из записей российской Национальной системы доменных имен (НСДИ).
Также исчезли домены, которые использовали whatsapp.com и web.whatsapp.com, но технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me до сих пор в списке НСДИ вписаны.
Ранее в Центре объясняли, что блокировка WhatsApp в России - это принуждение к переходу на Max, который является мессенджером, полностью прозрачным для российских спецслужб. Это подается, как "забота о безопасности" россиян, а на практике является тотальным контролем.
Напомним, россияне ограничили работу во временно оккупированном Крыму двух популярных мессенджеров - Telegram и WhatsApp. Вместо этого пользователей заставляют устанавливать российский мессенджер Max.
Крупнейший оккупационный телеком-провайдер "Волна" заявил, что действует в соответствии с распоряжением "Роскомнадзора", которое, по их словам, распространяется на абонентов всех операторов и провайдеров на так называемой "территории России".
Кроме того, в РФ планируют ввести цифровой учет детей: родителей могут обязать уведомлять операторов связи в случае передачи SIM-карты ребенку. Эту информацию будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей.