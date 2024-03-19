Большинство банков Армении прекратит работу с российской платежной системой "Мир"

Большинство банков Армении прекратят работать с российской платежной системой "Мир", после введения в отношении нее санкций США.

Об этом заявил представитель "ВТБ Армения", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РБК ".

Отмечается, что карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

Однако исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения", который является "дочкой" российского ВТБ. Эту информацию также подтвердил источник издания на российском платежном рынке.

Представитель Центробанка РФ заявил, что они продолжат работать с "дружественными" странами по приему карт "Мир", однако решение об их деятельности каждая страна принимает самостоятельно.

Платежная система "Мир"

Российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платежных операций и выпускающая банковские карты.

В России и во всем мире основным бизнесом системы является выпуск банковских карт, обработка платежей между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, которые используют для оплат дебетовые и кредитные карты бренда.

Ограничения работы системы "Мир"

В феврале Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за военную агрессию в Украине. Под ограничение попала и российская система "Мир".

А еще осенью 2022 года турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".