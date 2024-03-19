ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Большинство банков Армении прекратит работу с российской платежной системой "Мир"

Армения, Вторник 19 марта 2024 21:49
UA EN RU
Большинство банков Армении прекратит работу с российской платежной системой "Мир" Архивное фото: Большинство банков Армении прекратит работу с российской платежной системой "Мир" (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Большинство банков Армении прекратят работать с российской платежной системой "Мир", после введения в отношении нее санкций США.

Об этом заявил представитель "ВТБ Армения", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

Отмечается, что карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.

Однако исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения", который является "дочкой" российского ВТБ. Эту информацию также подтвердил источник издания на российском платежном рынке.

Представитель Центробанка РФ заявил, что они продолжат работать с "дружественными" странами по приему карт "Мир", однако решение об их деятельности каждая страна принимает самостоятельно.

Платежная система "Мир"

Российская национальная платежная система, предоставляющая услуги проведения платежных операций и выпускающая банковские карты.

В России и во всем мире основным бизнесом системы является выпуск банковских карт, обработка платежей между банками-эквайерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, которые используют для оплат дебетовые и кредитные карты бренда.

Ограничения работы системы "Мир"

В феврале Соединенные Штаты Америки ввели масштабный пакет санкций против России за военную агрессию в Украине. Под ограничение попала и российская система "Мир".

А еще осенью 2022 года турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Армения
NEWS
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
DAILY
Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"