США ввели новые санкции против России: под ограничениями сотни юридических и физических лиц
Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые санкции против более 300 физических, а также юридических лиц в Российской Федерации и третьих странах, которые помогают врагу поддерживать его военную машину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Новые санкционные ограничения также расширяют возможности вторичных санкций, которые были введены против иностранных финансовых учреждений. В частности ограничения коснулись российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ему запретили использование американского программного обеспечения и услуг информационных технологий.
Как и упоминалось выше, санкции были введены против более 300 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами. Речь идет о странах Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки, Центральной Азии и Карибского бассейна.
В список, например, попали:
- Московская биржа (MOEX);
- Национальный клиринговый центр (НКЦ);
- АО "Национальный расчетный депозитарий";
- страховая компания "Согаз";
- АО "Российская национальная перестраховочная компания".
В том же числе санкции коснулись:
- российских банков с их офисами в Китае, Индии и других странах;
- технологических предприятий, которые изготавливают продукцию для ВПК страны-террориста;
- транснациональных сетей, которые работают с золотом российского производства, способствуют продукции беспилотников в России, а также помогают врагу обходить санкции.
Санкции против России
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Запад существенно усилил санкции против страны-террориста. В качестве примера, Европейский союз (ЕС) уже в целом ввел 13 пакетов санкционных ограничений. Более того, сейчас уже идет работа над следующим 14-м пакетом. В новый список могут попасть 21 российская компания, впрочем, перечень пока не обнародован.
В частности в блоке планируют усилить санкции против режима Лукашенко, который поддерживает войну против Украины.
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