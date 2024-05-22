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ЕС введет санкции против певицы Гагариной и близкого к Путину олигарха, - СМИ

Среда 22 мая 2024 20:03
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ЕС введет санкции против певицы Гагариной и близкого к Путину олигарха, - СМИ Архивное фото: Полина Гагарина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз в рамках нового пакета санкций введет ограничения против российской певицы Полины Гагариной и близкого к диктатору Владимиру Путину олигарха Романа Троценко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Настоящее время".

Издание отмечает, что ЕС подготовил 14-й пакет санкций, в который попадет 21 российская компания и 19 человек.

Полина Гагарина

Журналисты пишут, что Гагарина попала в список из-за участия в прокремлевских мероприятиях, в частности, она пела на концертах, посвященных годовщине оккупации Крыма.

Роман Троценко

Также ЕС хочет ввести санкции против бизнесмена Романа Троценко, который входит в число самых богатых россиян и имеет состояние в 2,8 млрд долларов. Он занимается добычей угля, московской недвижимостью и региональными аэропортами.

"Российский бизнес и стал причиной санкций против него. По версии Еврокомиссии, компании миллиардера являются важным источником поступлений в российский бюджет, таким образом Троценко материально поддерживает российское правительство, которое ответственно за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине", - пишут журналисты.

Кроме этого Троценко причисляют к бизнесменам, которые вхожи в окружение Владимира Путина. Миллиардер был советником давнего соратника Путина, главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Троценко неоднократно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом.

Теймураз Боллоев

Еще ЕС хочет ввести санкции против Теймураза Боллоева, которому после национализации активов "Карлсберга" перешла пивоваренная компания "Балтика".

Издание пишет, что Боллоев может стать первым российским предпринимателем, который попадет под санкции за захват активов европейских компаний.

Евросоюз еще хочет ввести санкции против российского Института развития интернета, который, по мнению еврочиновников, финансирует производство телесериалов, видеоигр и фильмов, поддерживающих агрессивную войну России.

Новый пакет санкций ЕС

Евросоюз ввел 13 пакетов санкций против России за войну в Украине, при этом европейские чиновники активно работают над новыми ограничениями.

Вчера Reuters писало, что члены ЕС хотят оценить, ударит ли запрет на перевалку СПГ в европейских портах по российской экономике сильнее, чем по экономике ЕС.

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