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Вслед за Литвой. В Латвии конфисковали первый автомобиль на российских номерах

Архивное фото: В Латвии конфисковали первый автомобиль на российских номерах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Латвии конфисковали первый автомобиль на российской регистрации после введения такого правила в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Отмечается, что полиция конфисковала машину Lada и оштрафовала хозяина на 750 евро. У водителя, по данным полиции, был вид на жительство в Латвии.

Исключения

Отмечается, что автомобили на российской регистрации могут транзитом передвигаться по территории Латвии.  За месяц там было задекларировано 815 авто с номерными знаками РФ.

Также ездить с российскими номерами разрешено тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии, которых Латвия придерживается в рамках норм международного права.

Но всем остальным ездить в Латвии с регистрационными номерными знаками РФ запрещено под угрозой конфискации машины.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине.

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