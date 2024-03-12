В Литве задержали первый автомобиль на российских номерах. Его могут передать Украине

Литовские таможенники вчера задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отмечается, что 11 марта литовские таможенники в Медининкай задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Гражданин Молдовы ехал на нем из Литвы в Беларусь. Он сказал, что ничего не знал о введенных Евросоюзом ограничениях.

Речь идет об автомобиле Audi Q7 с российскими номерами. Выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, но гражданин Молдовы находился в автомобиле один.

Машину могут передать Украине

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля. Был составлен протокол об административном правонарушении.

Машина стоимостью 41 690 евро задержана. Скорее всего, она будет конфискована и передана для нужд Украины.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве владельцев и водителей автомобилей с российскими номерами снова предупредили о допустимом сроке пребывания такого транспорта, не зарегистрированного на территории страны и Европейского союза.