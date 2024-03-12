ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Литве задержали первый автомобиль на российских номерах. Его могут передать Украине

Литва, Вторник 12 марта 2024 17:19
UA EN RU
В Литве задержали первый автомобиль на российских номерах. Его могут передать Украине Архивное фото: В Литве задержали первый автомобиль на российских номерах (audi-mediacenter.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовские таможенники вчера задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Теперь его могут передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что 11 марта литовские таможенники в Медининкай задержали первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ. Гражданин Молдовы ехал на нем из Литвы в Беларусь. Он сказал, что ничего не знал о введенных Евросоюзом ограничениях.

Речь идет об автомобиле Audi Q7 с российскими номерами. Выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, но гражданин Молдовы находился в автомобиле один.

Машину могут передать Украине

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и информировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля. Был составлен протокол об административном правонарушении.

Машина стоимостью 41 690 евро задержана. Скорее всего, она будет конфискована и передана для нужд Украины.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

Ранее сообщалось, что 13 сентября 2023 года Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Недавно в Литве владельцев и водителей автомобилей с российскими номерами снова предупредили о допустимом сроке пребывания такого транспорта, не зарегистрированного на территории страны и Европейского союза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Литва Санкции против России
NEWS
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг