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Слідом за Литвою. У Латвії конфіскували перший автомобіль на російських номерах

Архівне фото: У Латвії конфіскували перший автомобіль на російських номерах (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Латвії конфіскували перший автомобіль на російській реєстрації після введення такого правила в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.

Зазначається, що поліція конфіскувала машину Lada і оштрафувала господаря на 750 євро. У водія, за даними поліції, була посвідка на проживання в Латвії.

Винятки

Зазначається, що автомобілі на російській реєстрації можуть транзитом пересуватися територією Латвії.  За місяць там було задекларовано 815 авто з номерними знаками РФ.

Також їздити з російськими номерами дозволено тим, на кого поширюються імунітет і привілеї, яких Латвія дотримується в рамках норм міжнародного права.

Але всім іншим їздити в Латвії з реєстраційними номерними знаками РФ заборонено під загрозою конфіскації машини.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Нещодавно в Литві затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Тепер його можуть передати Україні.

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