Слідом за Литвою. У Латвії конфіскували перший автомобіль на російських номерах

Правоохоронці Латвії конфіскували перший автомобіль на російській реєстрації після введення такого правила в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.
Зазначається, що поліція конфіскувала машину Lada і оштрафувала господаря на 750 євро. У водія, за даними поліції, була посвідка на проживання в Латвії.
Зазначається, що автомобілі на російській реєстрації можуть транзитом пересуватися територією Латвії. За місяць там було задекларовано 815 авто з номерними знаками РФ.
Також їздити з російськими номерами дозволено тим, на кого поширюються імунітет і привілеї, яких Латвія дотримується в рамках норм міжнародного права.
Але всім іншим їздити в Латвії з реєстраційними номерними знаками РФ заборонено під загрозою конфіскації машини.
Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.
Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
Нещодавно в Литві затримали перший легковий автомобіль із реєстраційними знаками РФ. Тепер його можуть передати Україні.
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