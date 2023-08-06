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"Не совсем демократия". У Путина уже готовятся к переизбранию диктатора с 90% голосов

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Воскресенье 06 августа 2023 19:39
"Не совсем демократия". У Путина уже готовятся к переизбранию диктатора с 90% голосов Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кремле готовятся, что российского диктатора Владимира Путина переизберут на президентских выборах в 2024 году с результатом более 90% голосов.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов", - заявил он.

Издание отмечает, что популярность Путина в России упала только в сентябре прошлого года, когда было приказано провести частичную мобилизацию.

"Мы увидели самое большое ночное падение поддержки Путина за 30 лет опросов. Внезапно пришла война", - сказал Денис Волков, директор "Левада-центра", единственного крупного независимого опросчика в России.

Позже Песков дал комментарий изданию "Подъем", где заявил, что якобы его заявление о победе Путина на выборах не правильно поняли.

"Был вопрос с его стороны про выборы и про то, кто будет избираться. Ответ был следующим: уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что, если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет", - заявил он.

Отметим, что дипломаты США и Европы обеспокоены тем, что российский диктатор Владимир Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем плане войны в Украине.

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