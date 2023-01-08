ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Следов жертв нет". СМИ показали последствия удара РФ по Краматорску

Новина українською →
Краматорск, Воскресенье 08 января 2023 23:02
"Следов жертв нет". СМИ показали последствия удара РФ по Краматорску Фото: СМИ показали последствия удара РФ по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Иван Носальский

В сети появилось видео со здания в Краматорске, которое сегодня, 8 января, ночью обстреляли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tg3 в Twitter.

"Москва заявляет: по комплексу, где размещались вражеские солдаты в Краматорске, был нанесен удар, погибло шестьсот человек, но Киев это отрицает. Корреспондент Tg3 на месте: следов жертв нет", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 ноября, ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.

Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.

После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Вооруженные силы Украины Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром: Зеленский раскрыл детали
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет