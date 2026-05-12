Следы галактической катастрофы: ученые обнаружили редкий сигнал за 8 млрд световых лет

Природа космического лазера

Объект, который обнаружили ученые, является мазером - радиоволновым аналогом лазера. Если обычный лазер излучает видимый свет, то мазер фокусирует электромагнитное излучение в радиодиапазоне. В частности, найденный сигнал относится к категории гидроксильных мазеров.

"Гигамазеры являются маркерами наиболее динамичных процессов в космосе, и их изучение может в корне изменить наше представление о том, как хаос галактических столкновений создает новые звездные миры", - объясняют ученые.

Почему это происходит?

Такие явления возникают в моменты катастрофических столкновений галактик. Когда две гигантские звездные системы врезаются друг в друга, газ внутри них сжимается, а это приводит к возбуждению молекул гидроксила. Эти молекулы начинают усиливать проходящие сквозь них радиоволны, превращая их в узконаправленный концентрированный луч.

Длина волны найденного гигамазера составляет около 18 сантиметров - это значительно больше длины волн видимого света.

Иллюстрация удаленной галактики, находящейся на расстоянии 8 миллиардов световых лет (красная), увеличенной за счет не связанной с ней дисковой галактики на переднем плане (изображение: IDIA)

Как совершили открытие?

Открытие было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Это один из самых чувствительных инструментов в мире, способный обрабатывать около 2,5 терабайт данных в час.

Однако даже мощности MeerKAT было бы мало, чтобы увидеть сигнал с такого расстояния, если бы астрономам не помогла редкая космическая случайность.

Между Землей и источником сигнала на одной линии оказалась другая массивная галактика. Ее гравитация сработала как гигантское увеличительное стекло - так называемая гравитационная линза.

Искажая пространство-время вокруг себя, промежуточная галактика усилила сигнал гигамазера, позволив ему преодолеть расстояние в 8 миллиардов световых лет и попасть в приемники телескопа.

"Фактически, мы видим этот луч таким, каким он был за 3 миллиарда лет до рождения нашей планеты", - отметили ученые.

Почему это важно для науки?

Галактика HATLAS J142935.3-002836 сейчас находится в состоянии чрезвычайно бурного слияния. Это провоцирует вспышки звездообразования и "подпитывает" сверхмассивные черные дыры. Подобный сценарий когда-то ждет и Млечный Путь, хотя и в меньших масштабах.

Исследование таких объектов позволяет астрономам заглянуть в прошлое Вселенной и понять, как формировались и эволюционировали галактики. Астрономы надеются найти еще сотни таких сигналов.