ИИ посреди океана: Кремниевая долина инвестирует 140 млн долларов в плавучие дата-центры

Группа инвесторов из Кремниевой долины, среди которых соучредитель Palantir Питер Тиль, направила 140 млн долларов на развитие стартапа Panthalassa. Компания разрабатывает автономные плавучие объекты, которые способны генерировать электроэнергию из движения волн и непосредственно на борту выполнять сложные ИИ-вычисления.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Новый прототип под названием Ocean-3 планируют протестировать в северной части Тихого океана уже в этом году. Конструкция поражает масштабами:

Габариты: длина платформы достигает 85 метров - это практически высота лондонского Биг-Бена.

Принцип работы: узел имеет вид стальной сферы с вертикальной трубой под водой. Волны выталкивают воду в резервуар под давлением, которая затем вращает турбину для питания ИИ-чипов.

Охлаждение: океаническая вода вокруг обеспечивает естественное и дешевое охлаждение серверов - это считается критическим преимуществом над наземными объектами, которые потребляют огромное количество пресной воды.

Проблема передачи данных

Вместо передачи энергии на сушу Panthalassa предлагает транслировать данные. ИИ-модели будут работать непосредственно на борту платформы, а результаты запросов (inference tokens) будут отправляться клиентам через спутниковую связь.

При этом эксперты указывают на серьезный вызов: спутниковая связь имеет ограниченную пропускную способность и задержки сигнала.

Хотя сотен мегабит в секунду достаточно для текстовых ответов чат-ботов, координация между несколькими плавучими узлами для больших вычислительных нагрузок все еще считается сложной инженерной задачей.

Автономность и вызовы обслуживания

В будущем компания планирует развернуть тысячи узлов, которые должны работать автономно более 10 лет в суровых океанических условиях без вмешательства человека. Это ставит высокие требования к надежности железа, ведь любой ремонт посреди океана потребует затрат на спасательные экспедиции.

Заметим, что идея океанических вычислений не нова - Microsoft экспериментировала с подводными серверами в рамках проекта Natick, а Китай уже разворачивает подобные объекты у своих берегов.

Однако проект Panthalassa является наиболее амбициозной попыткой сделать ИИ-инфраструктуру полностью независимой от суши. На фоне информации о том, что техногиганты планируют потратить более 760 млрд долларов на ИИ-инфраструктуру в 2026 году, океанические узлы выглядят приемлемой нишевой альтернативой, которую реально воплотить в жизнь.