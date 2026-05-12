Следы галактической катастрофы: ученые обнаружили редкий сигнал за 8 млрд световых лет
Международная группа астрономов обнаружила самый отдаленный и самый мощный микроволновый лазер за всю историю наблюдений. Сигнал был зафиксирован в далекой галактике HATLAS J142935.3-002836 на расстоянии 8 миллиардов световых лет от Земли.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.
Природа космического лазера
Объект, который обнаружили ученые, является мазером - радиоволновым аналогом лазера. Если обычный лазер излучает видимый свет, то мазер фокусирует электромагнитное излучение в радиодиапазоне. В частности, найденный сигнал относится к категории гидроксильных мазеров.
"Гигамазеры являются маркерами наиболее динамичных процессов в космосе, и их изучение может в корне изменить наше представление о том, как хаос галактических столкновений создает новые звездные миры", - объясняют ученые.
Почему это происходит?
Такие явления возникают в моменты катастрофических столкновений галактик. Когда две гигантские звездные системы врезаются друг в друга, газ внутри них сжимается, а это приводит к возбуждению молекул гидроксила. Эти молекулы начинают усиливать проходящие сквозь них радиоволны, превращая их в узконаправленный концентрированный луч.
Длина волны найденного гигамазера составляет около 18 сантиметров - это значительно больше длины волн видимого света.
Иллюстрация удаленной галактики, находящейся на расстоянии 8 миллиардов световых лет (красная), увеличенной за счет не связанной с ней дисковой галактики на переднем плане (изображение: IDIA)
Как совершили открытие?
Открытие было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Это один из самых чувствительных инструментов в мире, способный обрабатывать около 2,5 терабайт данных в час.
Однако даже мощности MeerKAT было бы мало, чтобы увидеть сигнал с такого расстояния, если бы астрономам не помогла редкая космическая случайность.
Между Землей и источником сигнала на одной линии оказалась другая массивная галактика. Ее гравитация сработала как гигантское увеличительное стекло - так называемая гравитационная линза.
Искажая пространство-время вокруг себя, промежуточная галактика усилила сигнал гигамазера, позволив ему преодолеть расстояние в 8 миллиардов световых лет и попасть в приемники телескопа.
"Фактически, мы видим этот луч таким, каким он был за 3 миллиарда лет до рождения нашей планеты", - отметили ученые.
Почему это важно для науки?
Галактика HATLAS J142935.3-002836 сейчас находится в состоянии чрезвычайно бурного слияния. Это провоцирует вспышки звездообразования и "подпитывает" сверхмассивные черные дыры. Подобный сценарий когда-то ждет и Млечный Путь, хотя и в меньших масштабах.
Исследование таких объектов позволяет астрономам заглянуть в прошлое Вселенной и понять, как формировались и эволюционировали галактики. Астрономы надеются найти еще сотни таких сигналов.