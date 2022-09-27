Во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Франции Картин Колонна прибыла в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - написала она. Фото: Глава МИД Франции прибыла с визитом в Киев (twitter.com/MinColonna)