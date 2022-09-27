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Глава МИД Франции прибыла с визитом в Киев

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Киев, Вторник 27 сентября 2022 11:15
Глава МИД Франции прибыла с визитом в Киев Фото: глава МИД Франции Картин Колонна (flickr.com/franceinindia)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Франции Картин Колонна прибыла в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - написала она.

Глава МИД Франции прибыла с визитом в КиевФото: Глава МИД Франции прибыла с визитом в Киев (twitter.com/MinColonna)

Напомним, в конце августа в Праге на встрече глав МИД ЕС Дмитрий Кулеба провел встречу с Катрин Колонной.

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