Наступний рік буде заключним для мораторію на продаж землі, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Рада прийняла закон про продовження мораторію до 2020 року

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що наступний 2019 рік буде заключним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Про це голова парламенту сказав у ході інтерв'ю телеканалу "Рада", повідомляє РБК-Україна.

Парубій підкреслив, що в Україні має бути створений ринок землі.

"Серед блоку аграрної політики закон, який мав найбільший резонанс в суспільстві - це закон про продовження мораторію на продаж землі. Непроста була дискусія у залі, було 15 різних проектів закону. Один з них, який подав комітет, був проголосований. Його підтримали - 231 проголосували за. Продовжили мораторій на рік. Я висловив свою тверду позицію, що в Україні має бути ринок землі… Я сподіваюсь, це буде заключний рік, коли ми продовжуємо мораторій на продаж землі", - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували проект постанови про скасування голосування за закон про продовження мораторію на продаж землі до 2020 року. Підкреслимо, даний проект обов'язково повинні розглянути нардепи, оскільки зараз він блокує підписання закону про продовження мораторію.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи 20 грудня схвалили в цілому законопроект №9355-5, за документ проголосували 231 парламентар. Таким чином, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

Додамо, комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендував Раді прийняти законопроект №9355-5 про продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.