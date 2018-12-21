Следующий год будет заключительным для моратория на продажу земли, - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Рада приняла закон о продлении моратория до 2020 года

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что следующий 2019 год будет заключительным для продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Об этом глава парламента сказал в ходе интервью телеканалу "Рада", сообщает РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что в Украине должен быть создан рынок земли.

"Среди блока аграрной политики закон, который имел наибольший резонанс в обществе - это закон о продлении моратория на продажу земли. Непростая была дискуссия в зале, было 15 различных проектов закона. Один из них, который подал комитет, был проголосован. Его поддержали - 231 проголосовали за. Продолжили мораторий на год. Я выразил свою твердую позицию, что в Украине должен быть рынок земли... Я надеюсь, это будет заключительный год, когда мы продолжаем мораторий на продажу земли", - отметил глава парламента.

Напомним, в Раде зарегистрировали проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория на продажу земли до 2020 года. Подчеркнем, данный проект обязательно должны рассмотреть нардепы, поскольку сейчас он блокирует подписание закона о продлении моратория.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы 20 декабря одобрили в целом законопроект №9355-5, за документ проголосовал 231 парламентарий. Таким образом, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.

Добавим, комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендовал Раде принять законопроект №9355-5 о продлении моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.