Наступний бій Усик може провести восени проти Беллью

Українець може піднятися в суперважку вагу

Промоутер Едді Хирн розповів про можливий поєдинок свого клієнта англійської важкоатлета Тоні Білями (30-2-1, 20 КО) проти українця Олександра Усика (15-0, 11 КО). Слова промоутера наводить BoxingScene.

"Коли Усик кинув виклик Беллью відразу після бою з Гассіевим, то Тоні протягом 30 хвилин вже набрав мене і попросив організувати поєдинок. Я вже зв'язався з представниками українця, подивимося, як підуть переговори", - сказав Хирн.

Менеджер вважає, що для такого поєдинку потрібна велика арена.

"Тоні стає краще з кожним боєм. Можливо, в поєдинку з Усиком він буде аутсайдером, але списувати його з рахунків я не став би. Коли може пройти цей бій? У жовтні-листопаді. Зараз ми обмежені в місцях, але для такого бою хочеться знайти підходящу площадку з великою кількістю місць", - додав промоутер британця.

Нагадаємо, українець став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, перемігши Мурата Гассіева за очками.

Після цієї перемоги Усик кинув виклик Тоні Беллью і висловив готовність піднятися в суперважку вагу. Британець прийняв виклик Олександра провести поєдинок.