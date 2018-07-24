Следующий бой Усик может провести осенью против Беллью

Украинец может подняться в супертяжелый вес

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном поединке своего клиента английского тяжеловеса Тони Белью (30-2-1, 20 КО) против украинца Александра Усика (15-0, 11 КО). Слова промоутера приводит BoxingScene.

"Когда Усик бросил вызов Беллью сразу после боя с Гассиевым, то Тони в течении 30 минут уже набрал меня и попросил организовать поединок. Я уже связался с представителями украинца, посмотрим, как пойдут переговоры", - сказал Хирн.

Менеджер считает, что для такого поединка требуется большая арена.

"Тони становится лучше с каждым боем. Возможно, в поединке с Усиком он будет аутсайдером, но списывать его со счетов я не стал бы. Когда может пройти этот бой? В октябре-ноябре. Сейчас мы ограничены в местах, но для такого боя хочется найти подходящую площадку с большим количеством мест", - добавил промоутер британца.

Напомним, украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив Мурата Гассиева по очкам.

После этой победы Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок.