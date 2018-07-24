Следующий бой Усик может провести осенью против Беллью
Украинец может подняться в супертяжелый вес
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном поединке своего клиента английского тяжеловеса Тони Белью (30-2-1, 20 КО) против украинца Александра Усика (15-0, 11 КО). Слова промоутера приводит BoxingScene.
"Когда Усик бросил вызов Беллью сразу после боя с Гассиевым, то Тони в течении 30 минут уже набрал меня и попросил организовать поединок. Я уже связался с представителями украинца, посмотрим, как пойдут переговоры", - сказал Хирн.
Менеджер считает, что для такого поединка требуется большая арена.
"Тони становится лучше с каждым боем. Возможно, в поединке с Усиком он будет аутсайдером, но списывать его со счетов я не стал бы. Когда может пройти этот бой? В октябре-ноябре. Сейчас мы ограничены в местах, но для такого боя хочется найти подходящую площадку с большим количеством мест", - добавил промоутер британца.
Напомним, украинец стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив Мурата Гассиева по очкам.
После этой победы Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок.
Usyk I was BORN READY!! Let’s get this done!!— Tony Bellew (@TonyBellew) July 21, 2018