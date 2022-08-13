ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни почали ходити з "перевірками" по квартирах херсонців навіть уночі, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Херсонська область, Субота 13 серпня 2022 13:52
Росіяни почали ходити з "перевірками" по квартирах херсонців навіть уночі, - ОК "Південь" Фото: росіяни почали ходити з "перевірками" по квартирах херсонців навіть уночі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові на території окупованої Херсонської області почали ходити з "перевірками" по квартирах місцевих жителів навіть уночі. Зафіксовані випадки викрадення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що на окупованій території окрім фізичного та морального тиску триває інформаційна війна.

Так, пропагандистські канали щоденно інформують про підготовку та проведення так званого "референдуму" та приєднання до Росії.

"Для створення пропагандистської картинки окупанти вирішили відкрити медіашколу. Місцеві журналісти не бажають працювати на окупаційну владу. Так само як і в інших сферах діяльності бажаючих співпрацювати з рашистами вкрай мало. Тому вони вдаються до насильницьких методів", - йдеться в повідомленні.

За даними командування, з'явилися нові повідомлення про викрадення людей.

"Якщо раніше херсонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирах навіть вночі. Проводять опитування, збирають інформацію, і погрозами схиляють відповідних фахівців до співпраці. Або вивозять у невідомому напряму для застосування інших "методів переконання", - розповіли в ОК "Південь".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні росіяни провели серію нічних затримань і обшуків.

Зазначимо, російські військові продовжують тиснути на українців на тимчасово окупованих територіях. Як нещодавно розповіли в українській розвідці, у Херсонській області, посилюється пресинг місцевого населення на блокпостах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Окуповані території
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей