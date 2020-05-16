На наступній зустрічі ТКГ Україна представить групу представників з ОРДЛО, - Єрмак

Оновлений склад української делегації на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях (ТКГ) демонструє прагнення України зробити більш ефективною роботу у Мінському процесі. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" (G7) та ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

За його словами, на наступній зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції Україна представить групу представників територій окремих районів Донецької та Луганської областей, зокрема, з-поміж українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області.

"Ми готові узгоджувати, як це передбачено Мінським пакетом домовленостей, з громадянами України, які не мають відношення до незаконних збройних угруповань, які не вбивали наших воїнів, які не мають відношення до невизнаних утворень. На нашу думку, саме такі люди можуть бути представниками Донбасу", - сказав Єрмак.

В Офісі президента також наголосили, що Україна розраховує на підтримку країн G7, ЄС та всього цивілізованого світу для подальшого активного просування в Мінському процесі.

Нагадаємо, Тристороння контактна група (ТКГ) провела чергове засідання у режимі відеоконференції ввечері 14 травня.

Зокрема, українська сторона під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.