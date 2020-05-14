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ТКГ провела чергові переговори по Донбасу: про що говорили

Новини » Політика     14.05.2020 - 23:53
ТКГ провела чергові переговори по Донбасу: про що говорили
Ілюстративне фото (president-hotel.by)

Зокрема, мова йшла про дотримання сталого режиму тиші

Тристороння контактна група (ТКГ) провела чергове засідання у режимі відеоконференції ввечері 14 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента України.

Зазначається, що під час переговорів Україна наголосила на важливості виконання домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема, на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші. У зв'язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи.

У межах роботи безпекової групи Україна підтримала СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

В гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб та списків зниклих безвісти. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".

Також укотре було підкреслено необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії, та зазначено, що КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля. Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Раніше повідомлялося, що українська сторона під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України МинскКонтактная група
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