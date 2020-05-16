На следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, - Ермак

Обновленный состав украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) демонстрирует стремление Украины сделать более эффективной работу в Минском процессе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

По его словам, на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности, среди украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

В Офисе президента также подчеркнули, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая.

В частности, украинская сторона во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.