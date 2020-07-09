Рада ЄС просить Україну розглянути закон про медіа до кінця сесії

Фото: прапори ЄС (flickr.com Jerek Hough)

Ухвалення закону є одним із зобов’язань України перед ЄС

Рада Європи просить український парламент розглянути у першому читанні закон про медіа до кінця поточної сесії. Водночас, у ЄС наголошують на необхідності відкритого обговорення документу з усіма зацікавленими сторонами.

Відповідну заяву оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

Наголошується, що Україна має зобов’язання перед ЄС гармонізувати медійне законодавство відповідно до стандартів РЄ як країна-член організації. Зокрема - імплементувати Директиву ЄС про аудіовізуальні медіапослуги згідно з Угодою про асоціацію.

"Законопроект "Про медіа" 2693-д є важливим кроком до виконання Україною цих зобов’язань", - зазначили у РЄ.

Там нагадали, що робоча група парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 10 місяців працювала над вдосконаленням тексту законопроєкту. Були враховані рекомендації Ради Європи, проведена низка громадських обговорень з журналістами, представниками медіаіндустрії, асоціаціями та експертами.

"Зважаючи на досягнутий значний прогрес, вважаємо дуже важливим скористатися позитивною динамікою та вікном можливостей, щоб розглянути законопроект "Про медіа" №2693-д у першому читанні під час поточної сесії Верховної ради України", - заявили в Офісі РЄ.

Європейські фахівці наголосили на необхідності лібералізації регулювання онлайн-медіа та друкованої преси, а також додаткових гарантій від можливих зловживань при застосуванні санкцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа).

"У зв’язку з цим, законопроект також має забезпечувати незалежну і ефективну роботу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - резюмували в Офісі РЄ.

Нагадаємо, кілька днів тому на сайті Верховної ради опублікували доопрацьований закон про медіа №2693-д. РБК-Україна писало про всі новації документу.

Відповідний законопроект зареєстровали в Раді ще 27 грудня.

У травні парламент направив проект закону "Про медіа" на доопрацювання.