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Рада проведе позачергове засідання 13 липня: що розглянуть

П'ятниця 10 липня 2020 21:52
Рада проведе позачергове засідання 13 липня: що розглянуть
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Парламентарії розглянуть низку проектів законів про місцеві вибори

Верховна рада України проведе позачергове засідання в понеділок, 13 липня, о 14:00. Відповідне розпорядження підписав голова Ради Дмитро Разумков.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

Також був опублікований перелік питань до розгляду.

Зокрема, на порядку денному законопроекти про держбюджет, про зміни до Бюджетного кодексу щодо впровадження механізму надання держгарантій на портфельній основі, про ринку електричної енергії, про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг, про приватизацію земель с/г підприємств та інші.

Також нардепи розглянуть низку проектів законів про місцеві вибори у 2020 році.

Нагадаємо, 20 травня Рада відправила на доопрацювання закон про приватизацію земель с/г підприємств.

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