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У наступному році в Києві планують замінити фунікулер

Новини » Транспорт    19.11.2018 - 20:31
У наступному році в Києві планують замінити фунікулер
Фото - київський фунікулер (УНІАН)

Фунікулер буде прозорий та з концідіонером

Київський фунікулер планують в 2019 році повністю оновити - він буде прозорий і з кондиціонером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Як повідомив журналістам міський голова Києва Віталій Кличко, новий фунікулер буде виготовлений австрійсько-швейцарською компанією Doppelmayr Garaventa Group.

На сайті фірми зазначено, що їх фунікулери можуть долати вигини або зміни ухилу, так що їх можна встановити як в місті, так і за містом і навіть в гірській місцевості. Рейкова система з канатною тягою цих фунікулерів має термін служби близько 40 років.

Нагадаємо, 11 листопада на київському финикулере стався збій, у "Київпастрансі" повідомили про тимчасову зупинку роботи фунікулера. Лагодження технічної несправності фунікулера тривала трохи більше години. Причини збою в "Київпастрансі" не назвали.

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