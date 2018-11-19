У наступному році в Києві планують замінити фунікулер

Фото - київський фунікулер (УНІАН)

Фунікулер буде прозорий та з концідіонером

Київський фунікулер планують в 2019 році повністю оновити - він буде прозорий і з кондиціонером. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Як повідомив журналістам міський голова Києва Віталій Кличко, новий фунікулер буде виготовлений австрійсько-швейцарською компанією Doppelmayr Garaventa Group.

На сайті фірми зазначено, що їх фунікулери можуть долати вигини або зміни ухилу, так що їх можна встановити як в місті, так і за містом і навіть в гірській місцевості. Рейкова система з канатною тягою цих фунікулерів має термін служби близько 40 років.

Нагадаємо, 11 листопада на київському финикулере стався збій, у "Київпастрансі" повідомили про тимчасову зупинку роботи фунікулера. Лагодження технічної несправності фунікулера тривала трохи більше години. Причини збою в "Київпастрансі" не назвали.