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В следующем году в Киеве планируют заменить фуникулер

Новости » Транспорт    19.11.2018 - 20:31
В следующем году в Киеве планируют заменить фуникулер
Фото - киевский фуникулер (УНИАН)

Фуникулер будет прозрачный и с концидионером

Киевский фуникулер планируют в 2019 году полностью обновить - он будет прозрачный и с кондиционером. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Как сообщил журналистам городской голова Киева Виталий Кличко, новый фуникулер будет произведен австрийско-швейцарской компанией Doppelmayr Garaventa Group.

На сайте фирмы указано, что их фуникулеры могут преодолевать изгибы или изменения уклона, так что их можно установить как в городе, так и за городом и даже в горной местности. Рельсовая система с канатной тягой этих фуникулеров имеет срок службы около 40 лет.

Напмоним, 11 ноября на киевском финикулере произошел сбой, в "Киевпастрансе" сообщили о временной остановке работы фуникулера. Починка технической несправности фуникулера длилась чуть больше часа. Причины сбоя в "Киевпастрансе" не назвали.

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